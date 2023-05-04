Возможно, карта окажется даже быстрее.

Во время телефонного разговора о доходах за 1 квартал 2023 года компания AMD впервые за несколько лет объявила о своих убытках. Доход производителя чипов игровой индустрии сократился на 6% по сравнению с прошлым годом: с $1,9 млрд в 1 квартале 2022 года до $1,8 млрд сейчас. Однако, в то время как годовые продажи снизились, квартальные продажи графических процессоров Radeon RX 6000 и Radeon RX 7900 сильно выросли по сравнению с предыдущим кварталом. В частности, модель RX 7900 XTX сохранила свою рекомендованную цену и стала самым продаваемым продуктом линейки.

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В последнее время было много шума вокруг Radeon RX 7800 XT и её более дешевых аналогов поколения RDNA 3. RX 7800 XT, как и RX 7900 XTX/XT на базе Navi 31, будет иметь чиплетный дизайн с четырьмя 6-нм MCD (Memory Complex Dies) и одной 5-нм GCD (Graphics Compute Die). Количество ядер у видеокарты составит 3 840. Она будет работать с 16Gb VRAM через 256-битную шину.

Ген. директор AMD Лиза Су подтвердила, что компания находится на пути к запуску оставшихся графических процессоров серии Radeon RX 7000 в этом квартале, включая RX 7800 XT, RX 7700 XT и RX 7600 XT. Тем не менее, это вовсе не гарантирует, что все три SKU будут выпущены в ближайшее время.

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Инсайдеры сообщают, что RX 7800 XT будет стоить $599 – столько же, сколько и RTX 4070, но предложит значительно более высокую производительность растеризации (примерно как RTX 4070 Ti). Карты GeForce RTX, скорее всего, превзойдут RX 7800 XT в плане трассировки лучей. Согласно слухам, RX 7700 XT, RX 7700 и RX 7600 будут стоить $499, $429 и $329 соответственно. Ожидается, что первые две модели появятся в конце этого месяца или в начале следующего, а последняя – в следующем квартале.