Видеокарта AMD явно оптимизирована для игры лучше.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Выход игры Star Wars Jedi Survivor был встречен с разочарованием из-за ее плохого состояния на ПК и консолях. Разработчик, компания Respawn, в настоящее время работает над устранением проблем с портом для ПК, хотя пройдет некоторое время, прежде чем игроки увидят реальные улучшения. Тем временем видеокарты AMD серии Radeon RX 7900 демонстрируют в игре отличные результаты, превосходя даже более дорогую GeForce RTX 4090.

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Чипам Radeon удается обойти флагман Ada Lovelace даже с включенной трассировкой лучей, что весьма примечательно. При игре в режиме 4K Ultra с трассировкой лучей и FSR 2 Radeon RX 7900 XTX в среднем показывает 75,5 FPS. Для сравнения, RTX 4090 демонстрирует среднее значение 73 FPS. Если отключить FSR 2, RTX 4090 становится заметно быстрее RX 7900 XTX.

При игре в режиме 1440p GeForce RTX 4090 снова оказывается быстрее, но лишь с небольшим отрывом. С трассировкой лучей RTX 4090 быстрее на 20%, а без трассировки лучей – всего на 10%.

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Стоит отметить, что GeForce RTX 4090 не получает дополнительной производительности при включении FSR 2, в отличие от Radeon RX 7900 XTX, которая становится на 30% быстрее.