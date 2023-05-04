Выход игры Star Wars Jedi Survivor был встречен с разочарованием из-за ее плохого состояния на ПК и консолях. Разработчик, компания Respawn, в настоящее время работает над устранением проблем с портом для ПК, хотя пройдет некоторое время, прежде чем игроки увидят реальные улучшения. Тем временем видеокарты AMD серии Radeon RX 7900 демонстрируют в игре отличные результаты, превосходя даже более дорогую GeForce RTX 4090.
реклама
Чипам Radeon удается обойти флагман Ada Lovelace даже с включенной трассировкой лучей, что весьма примечательно. При игре в режиме 4K Ultra с трассировкой лучей и FSR 2 Radeon RX 7900 XTX в среднем показывает 75,5 FPS. Для сравнения, RTX 4090 демонстрирует среднее значение 73 FPS. Если отключить FSR 2, RTX 4090 становится заметно быстрее RX 7900 XTX.
При игре в режиме 1440p GeForce RTX 4090 снова оказывается быстрее, но лишь с небольшим отрывом. С трассировкой лучей RTX 4090 быстрее на 20%, а без трассировки лучей – всего на 10%.
Стоит отметить, что GeForce RTX 4090 не получает дополнительной производительности при включении FSR 2, в отличие от Radeon RX 7900 XTX, которая становится на 30% быстрее.