Российский дистрибьютор недавно внес в листинг линейку пользовательских видеокарт Palit для грядущей NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Линейка состоит из четырех пользовательских моделей, включая варианты Dual и StormX, оба из которых доступны в заводском разгоне и эталонном варианте. Серия StormX от Palit особенно примечательна тем, что она наконец-то предложит Ada Lovelace в варианте Mini-ITX, с дизайном с двумя слотами и одним вентилятором, который идеально подходит для компактных сборок.
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Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti будет использовать ядро GPU AD106-350-A1, урезанную версию графического чипа AD106 и, по слухам, будет иметь 34 SM или 4352 ядра CUDA. Видеокарта будет оснащена 8Gb памяти GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность 288 ГБ/с.
Ожидается, что видеокарта будет использовать печатную плату PG190 SKU 361, при этом на снимках печатной платы видно, что пользовательские модели получат возможность использования либо стандартных 8-контактных разъемов, либо более новых 16-контактных. Целью AIB является использование 8-контактных разъемов для максимизации стоимости производства, так как они намного дешевле 16-контактных аналогов. TGP карты составит 150-160W, что примерно на 25% ниже, чем потребление RTX 3060 Ti.
Список видеокарт:
- Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 Gb
- Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX OC 8 Gb
- Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual 8 Gb
- Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX 8 Gb