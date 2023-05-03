Как сообщает издание BusinessInsider, украинские военные используют нестандартное оружие – игровые приставки. На фотографиях, опубликованных украинским новостным агентством TPO Media, изображены солдаты, управляющие пулеметной турелью с помощью портативной игровой консоли Steam Deck, разработанной компанией Valve и выпущенной в прошлом году.
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Консоль используется для управления оружейной платформой "Сабля" – дистанционно управляемой пулеметной турелью, предназначенной для стрельбы с расстояния 500 метров. Турель Sabre была создана в результате краудфандинга, начавшегося в 2014 году. Устройство способно уничтожать личный состав и легкую бронетехнику противника. В отличие от стандартных платформ, Sabre защищает солдат от ответного огня, поскольку они дистанционно координируют работу пулемёта из бронемашины. Хотя маловероятно, что Valve поддерживает использование Steam Deck таким образом, консоль является относительно открытой платформой для запуска программного обеспечения, а значит, Valve не может этому помешать.
Это не первый случай, когда оборудование для видеоигр использовалось военными. В 2017 году ВМС США объявили, что начнут использовать контроллеры Xbox 360 для управления фотонными мачтами на подводных лодках, заменив ими перископы. По словам командира корабля Рида Кеппа, этот шаг позволил сэкономить бюджетные средства.