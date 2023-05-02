RTX 3060 теперь аж на третьем месте.

Легендарная GeForce GTX 1650 вернула себе первое место по популярности среди геймеров Steam, обогнав GeForce RTX 3060 в апреле. В то время как GeForce RTX 3060 в марте набрала замечательные 10,7%, GeForce GTX 1650 долгое время занимала первое место в списке популярности Steam. Однако в прошлом месяце GeForce GTX 1650 снова возглавила рейтинг с 6,19%, за ней следует GeForce GTX 1060 (4,99%), а GeForce RTX 3060 потеряла 6% и опустилась на третье место (4,66%).

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Хотя такие резкие изменения за короткий промежуток времени могут вызвать сомнения в достоверности данных, стоит вспомнить особенности GeForce GTX 1650, так как она уже долгое время занимает доминирующую позицию в списке популярности Steam. GeForce GTX 1650 4Gb была выпущена в апреле 2019 года и использует графический процессор TU117 с архитектурой Turing, изготовленный по 12-нм техпроцессу на производственных мощностях TSMC. Видеокарта оснащена 896 ядрами CUDA, 4Gb памяти и 128-битной шиной. Рекомендованная стоимость составляет всего составляет $149.

Почти через год после выпуска GeForce GTX 1650 была модифицирована: в нее были установлены чипы памяти GDDR6 (12 000 МГц) вместо оригинальной GDDR5 (8 000 МГц), что увеличило пропускную способность со 128 до 192 ГБ/с.

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GeForce GTX 1650 уже давно не фигурирует в "ПК месяца", но всё равно остается очень популярной на рынке спустя четыре года с момента релиза. Среди более современных альтернатив GeForce GTX 1650 можно выделить Radeon RX 6400 4 Gb – схожий по стоимости и производительности вариант.