NVIDIA недавно снизила цену на свою видеокарту GeForce RTX 4090 Founders Edition в Европе. Первоначальная цена MSRP карты составляла 1 949 евро, но за последние несколько месяцев она постепенно снижалась. Последнее падение стоимости произошло 1 мая с разницей в -9,2%, в результате чего рекомендованная цена снизилась до 1 769 евро. Причиной такой корректировки является разница в обменных курсах: курс доллара США в Европе продолжает снижаться, а местная валюта только укрепляется.
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Даже несмотря на то, что это не официальное снижение цен, это все же положительный шаг, поскольку NVIDIA корректирует ценовую политику, дабы отразить текущие экономические условия и изменения курсов валют.
Пользовательские модели NVIDIA GeForce RTX 4090 тоже подешевели: самый "бюджетный" вариант сейчас стоит 1 644 евро, что на 16% ниже MSRP. Ожидается, что цены на видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 4000 будут и дальше корректироваться. Первыми на очереди, вероятно, станут карты GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070.