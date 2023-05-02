Европейские геймеры ищут более дешёвые варианты.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

NVIDIA недавно снизила цену на свою видеокарту GeForce RTX 4090 Founders Edition в Европе. Первоначальная цена MSRP карты составляла 1 949 евро, но за последние несколько месяцев она постепенно снижалась. Последнее падение стоимости произошло 1 мая с разницей в -9,2%, в результате чего рекомендованная цена снизилась до 1 769 евро. Причиной такой корректировки является разница в обменных курсах: курс доллара США в Европе продолжает снижаться, а местная валюта только укрепляется.

реклама

Даже несмотря на то, что это не официальное снижение цен, это все же положительный шаг, поскольку NVIDIA корректирует ценовую политику, дабы отразить текущие экономические условия и изменения курсов валют.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Пользовательские модели NVIDIA GeForce RTX 4090 тоже подешевели: самый "бюджетный" вариант сейчас стоит 1 644 евро, что на 16% ниже MSRP. Ожидается, что цены на видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 4000 будут и дальше корректироваться. Первыми на очереди, вероятно, станут карты GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4070.