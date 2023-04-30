Сделка оценивается в $68,7 млрд.

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Украина присоединилась к списку стран, которые на официальном уровне одобрили предложение компании Microsoft о приобретении известной игровой студии Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов.

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Антимонопольный комитет страны вчера объявил, что он одобрил сделку, отметив, что члены комитета не имеют каких-либо особых опасений относительно конкуренции в сфере облачных игр. Кроме того, после приобретения компанию Microsoft не будут считать монополистом рынка.

В заявлении руководящего органа говорится, что корпорация Microsoft и Activision Blizzard, Inc. не осуществляют деятельность в сфере облачных игровых услуг в Украине, поэтому опасения, выраженные Европейской комиссией, и причины запрета со стороны Великобритании не повлияют на динамику конкуренции в Украине. Принимая во внимание вышеупомянутые факторы, Комитет одобрил указанную сделку.

Решение было принято через неделю после того как слияние компаний одобрила Южная Африка.

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Позавчера, напомним, Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заблокировало предложенное Microsoft приобретение Activision Blizzard из-за опасений, что сделка "изменит будущее" рынка облачных игр, а Microsoft получит существенное влияние на всю игровую индустрию.