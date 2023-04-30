Редкий запечатанный оригинальный iPhone 1 с наклейкой Apple "Lucky You", выпущенный ограниченным тиражом, был недавно продан на аукционе за ошеломляющую сумму – 40 000 долларов. Самая высокая зарегистрированная цена за оригинальный iPhone на аукционе составляет более $63 000. Победителем аукциона стал ютубер Маркес Браунли, также известный как MKBHD, который заявил, что он и его команда приняли единогласное решение приобрести iPhone, хотя вместо этого они могли бы купить оборудование для сьемки. Как объяснил создатель контента, оригинальные iPhone 2007 года очень редки, и проверить их подлинность довольно сложно. Именно поэтому идея так заинтересовала команду.
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MKBHD подробно описал процесс аукциона и то, как он смог защитить устройство, которое прибыло в большой деревянной коробке с наклейкой "Lucky You". Чтобы достать iPhone, который всё ещё находился в запечатанном заводском состоянии и был абсолютно новым, ему пришлось раскрыть коробку. В оригинальном iPhone не было магазина приложений и функции установки обоев. В комплекте с устройством были проводные наушники и зарядка.
После распаковки смартфон, что очевидно, потерял большую часть своей стоимости.