Спойлер: многие делают это неправильно.

Если вы думаете, что очистили историю поиска в Google Chrome, нажав кнопку "Очистить историю просмотра", вы можете ошибаться. Google по-прежнему хранит данные поиска, если не выполнить дополнительные действия для их полного удаления с серверов. Обычно пользователи пытаются очистить историю поиска, нажав на "историю" или используя комбинацию клавиш "control" + "Y", а затем выбрав "очистить данные". Однако этот шаг сам по себе не приведет к полному удалению информации, связанной с учетной записью браузера.

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Чтобы полностью удалить историю просмотров из Google, необходимо выполнить несколько простых действий. Во-первых, нажать на значок профиля рядом со строкой поиска в правом верхнем углу. Затем выбрать "Управление аккаунтом", в результате чего откроется экран с несколькими вкладками. Самый простой способ получить доступ к данным о просмотрах – ввести запрос "Моя активность" в строке поиска внутри страницы, а не в верхней части экрана. Далее следует нажать на "Моя активность", чтобы открыть окно, в котором отображаются все предыдущие поиски. Отсюда всю историю можно безвозвратно удалить, нажав соответствующую кнопку.

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Стоит отметить, что Google всё равно сохраняет некоторые данные для улучшения своих услуг даже после того, как вы удалили историю просмотров. Согласно условиям конфиденциальности Google, некоторые данные хранятся в течение всего срока действия аккаунта, чтобы помочь компании понять, как пользователи взаимодействуют с ее функциями.

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