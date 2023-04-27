Если вы думаете, что очистили историю поиска в Google Chrome, нажав кнопку "Очистить историю просмотра", вы можете ошибаться. Google по-прежнему хранит данные поиска, если не выполнить дополнительные действия для их полного удаления с серверов. Обычно пользователи пытаются очистить историю поиска, нажав на "историю" или используя комбинацию клавиш "control" + "Y", а затем выбрав "очистить данные". Однако этот шаг сам по себе не приведет к полному удалению информации, связанной с учетной записью браузера.
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Чтобы полностью удалить историю просмотров из Google, необходимо выполнить несколько простых действий. Во-первых, нажать на значок профиля рядом со строкой поиска в правом верхнем углу. Затем выбрать "Управление аккаунтом", в результате чего откроется экран с несколькими вкладками. Самый простой способ получить доступ к данным о просмотрах – ввести запрос "Моя активность" в строке поиска внутри страницы, а не в верхней части экрана. Далее следует нажать на "Моя активность", чтобы открыть окно, в котором отображаются все предыдущие поиски. Отсюда всю историю можно безвозвратно удалить, нажав соответствующую кнопку.
Стоит отметить, что Google всё равно сохраняет некоторые данные для улучшения своих услуг даже после того, как вы удалили историю просмотров. Согласно условиям конфиденциальности Google, некоторые данные хранятся в течение всего срока действия аккаунта, чтобы помочь компании понять, как пользователи взаимодействуют с ее функциями.
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