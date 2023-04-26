Компания действует по запросу NVIDIA.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Компания MSI отозвала свою модель видеокарты RTX 3060 Ti G6X Super 3X в Китае по требованию NVIDIA. Согласно твиту пользователя HKEPC, название "Super" на карте было слишком похоже на собственную номенклатуру "Super", используемую NVIDIA в обновленных GPU серии RTX 2000. Это могло навести покупателей на мысль, что RTX 3060 Ti является новым SKU в серии RTX 3000, а не новой моделью партнера AIB. Неясно, связан ли запрос NVIDIA с предстоящим обновлением графических процессоров серии RTX 3000 или RTX 4000, или это произошло из-за ошибки маркетологов MSI.

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Видеокарта MSI RTX 3060 Ti Super 3X была разработана исключительно для китайского рынка и оснащена трехвентиляторной системой охлаждения, основанной на дизайне кулера "SUPRIM". Карта также имела память GDDR6X, которая обеспечивала небольшой прирост производительности по сравнению со стандартным вариантом GDDR6 RTX 3060 Ti. Номенклатура "Super", вероятно, предполагает большие размеры карты, чем у других моделей RTX 3060 Ti – 335x140x62 мм.

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Хотя удивительно, что MSI дождалась отзыва карты после ее запуска, компания, вероятно, обсуждает вопрос о переименовании модели, чтобы избежать лишних затрат на разработку и производство.

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