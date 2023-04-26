На наших глазах зарождается новая эра ИИ, хотя и с некоторыми преждевременными и, возможно, хаотичными результатами. В то время как некоторые разработки ИИ, такие как управляемые нейросетями NPC в играх, показывают многообещающие результаты, другие пока что не оправдывают ожиданий. Сегодня разные страны работают над регулированием этой новой технологии, но некоторые пошли иным путём и даже интегрировали популярный чат-бот ChatGPT в собак-роботов наподобие Spot от Boston Dynamics.
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Хотя это не первый случай внедрения ИИ в этих роботов-собак, недавние разработки с использованием ChatGPT и Google text-to-speech позволили роботам общаться вербально. В видеоролике, опубликованном в Twitter инженером по машинному обучению по имени Сантьяго, показано, как Spot пытается наладить контакт с помощью определенных терминов из своего словаря, чтобы получить необходимую ему информацию. Инженеры также запрограммировали жесты "да" и "нет" для более эффективного общения.
Несмотря на милый характер этой интеграции, она имеет и практическое применение. Spot используется для ежедневных миссий, собирая огромное количество данных, которые бывает трудно отсортировать и перевести в полезную информацию. Благодаря интеграции с ChatGPT робот может напрямую отвечать на запрограммированные команды в режиме реального времени, что позволяет быстро и точно анализировать данные.
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