Стоимость пока что не сообщается.

Грядущая видеокарта AMD Radeon RX 7600 XT будет выпущена в районе выставки Computex 2023 и станет следующим графическим процессором поколения RDNA3. Она построена на базе матрицы Navi 33 и будет иметь монолитный дизайн на узле N6 компании TSMC, который производится по 6-нм техпроцессу. Хотя точная конфигурация шейдеров карты пока неизвестна, предполагается, что она получит от 1 792 до 2 048 ядер. Карта будет оснащена 8Gb памяти GDDR6 со 128- или 192-битной шиной, а подсистема памяти будет поддерживать 32Mb кэша L3 и 2Mb кэша L2.

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Radeon RX 7600 XT будет иметь тактовую частоту более 2,6 ГГц и TGP 175W, что полностью аналогично Radeon RX 6650 XT. По данным инсайдера Moore's Law Is Dead, карта RDNA3 будет примерно на 11% быстрее, чем Radeon RX 6650 XT в её текущей конфигурации.

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В целом, Radeon RX 7600 XT имеет много общего с 6650 XT. У них одинаковые шейдерные конфигурации, кэш-память, память и шина, а единственное существенное различие - это уточненный технологический узел, причем 7600 XT построен на более совершенной версии. Кроме того, единственным заметным изменением на бумаге являются тактовые частоты ядра GPU: RX 6650 XT работает на частоте 2,6 ГГц, а 7600 XT, как ожидается, будет работать на частоте 2,7 или 2,8 ГГц.