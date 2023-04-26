Сегодня Генеральный окружной прокурор округа Фултон Фани Уиллис письменно уведомила шерифа округа о том, что предъявление очередного обвинения Дональду Трампу неизбежно:
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"В ближайшем будущем я объявлю о решениях по обвинению, принятых в результате расследования, которое мой офис проводит в отношении возможного преступного вмешательства Дональда Трампа в управление всеобщими выборами в Джорджии в 2020 году".
Следует отметить, что Уиллис начала специальное расследование в 2021 году с целью выявления фактов, связанных с утверждениями о том, что Трамп пытался повлиять на исход выборов 2020 года в Джорджии. В центре расследования – длинный телефонный разговор, в котором принимали участие сам Трамп, его юридическая команда и государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.
Уиллис заявила, что рассчитывает предъявить Трампу официальное обвинение во вмешательстве в выборы штата в период с 11 июля по 1 сентября.
Кроме того, недавно окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг предъявил Трампу "34 обвинения в фальсификации деловой документации первой степени". Эти обвинения связаны с предполагаемым платежом в размере $130 000, который Трамп сделал актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс через своего личного адвоката Майкла Коэна. С другой стороны, Трамп продолжает отрицать свою осведомленность об этой сделке, и пока что его вина не была доказана.
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