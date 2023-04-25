Видеокарта явно огорчила геймеров.

Согласно недавнему отчету Computerbase, новейший графический процессор среднего класса компании NVIDIA GeForce RTX 4070 уже получил значительную скидку в Германии: цены на него упали ниже 600 евро всего через две недели после первоначального запуска. Снижение цены на 60 евро произошло в результате низкого потребительского спроса, что подтверждает предыдущие заявления о том, что GPU работает не так хорошо, как ожидала NVIDIА.

реклама

Такое отсутствие энтузиазма в отношении RTX 4070 совсем не удивительно, учитывая её непомерно высокую стоимость "среднего класса" в $600, которая оставила недовольными многих потенциальных покупателей.

В данном случае речь идёт о том, что немецким розничным продавцом Alternate была уценена модель Gainward GeForce RTX 4070 Ghost (€599). Однако это не единственная модель, которая резко подешевела, поскольку другие базовые варианты от Palit, Gigabyte и Inno3D также продаются за €625-€645, что значительно ниже первоначальной стартовой цены в €659.

В то же время в Соединенных Штатах подобные скидки пока не наблюдаются, и лишь некоторые модели с заводским разгоном подешевели с $620 до $600.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что касается производительности, тесты показали, что RTX 4070 работает наравне с RTX 3080, обладая новыми функциями вроде поддержки DLSS 3 и впечатляющей энергоэффективности. Несмотря на данные преимущества, большинство потребителей всё ещё ждут более доступных вариантов по цене от $400.

Источник.