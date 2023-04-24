Анонс ожидается в ближайшие месяцы.

Недавно представленная компанией AMD видеокарта Radeon Pro W7800 может дать представление о том, что предложит грядущая Radeon RX 7800 XT в плане технических характеристик и производительности.

реклама

Radeon Pro W7800 выделяется не только своими впечатляющими возможностями для рабочих станций и создания контента, но и тем, что в ней используется урезанный графический процессор Navi 31, основанный на современной графической архитектуре RDNA3. Что интригует в этом GPU, так это возможность его использования в новой игровой видеокарте AMD Radeon RX 7800 XT.

Инсайдер ASCII.jp предположил, что Radeon Pro W7800 и Radeon RX 7800 XT получат одинаковую конфигурацию GPU, поскольку AMD исторически использует схожие спецификации для своих вариантов Radeon Pro и Radeon RX.

Сообщается также о задержках с Navi 32, что потенциально может привести к тому, что AMD выберет ещё более урезанный GPU Navi 31 для видеокарты Radeon RX 7800 XT. Radeon Pro W7800 может похвастаться 256-битным интерфейсом шины, что вполне уместно для видеокарты такого калибра. Кроме того, чип имеет 16Gb памяти GDDR6 и 64Mb кэша Infinity. С точки зрения производительности, Radeon RX 7800 XT с Navi 31 потенциально сможет соперничать или даже превосходить в играх NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti благодаря большему объему памяти.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Согласно прогнозам инсайдеров, Radeon RX 7700 XT выйдет на рынок как минимум через два месяца после Radeon RX 7800 XT, а предполагаемые цены будут составлять $649 за 7800 XT и $449 за RX 7700 XT. Стоит отметить, что рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti составляет $799, в связи с чем всё, что ниже этой цены, будет выгодным предложением для геймеров, поскольку они получат более высокую производительность при большем объеме памяти.

Источник.