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Недавно представленная компанией AMD видеокарта Radeon Pro W7800 может дать представление о том, что предложит грядущая Radeon RX 7800 XT в плане технических характеристик и производительности.

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Radeon Pro W7800 выделяется не только своими впечатляющими возможностями для рабочих станций и создания контента, но и тем, что в ней используется урезанный графический процессор Navi 31, основанный на современной графической архитектуре RDNA3. Что интригует в этом GPU, так это возможность его использования в новой игровой видеокарте AMD Radeon RX 7800 XT.

Инсайдер ASCII.jp предположил, что Radeon Pro W7800 и Radeon RX 7800 XT получат одинаковую конфигурацию GPU, поскольку AMD исторически использует схожие спецификации для своих вариантов Radeon Pro и Radeon RX.

Сообщается также о задержках с Navi 32, что потенциально может привести к тому, что AMD выберет ещё более урезанный GPU Navi 31 для видеокарты Radeon RX 7800 XT. Radeon Pro W7800 может похвастаться 256-битным интерфейсом шины, что вполне уместно для видеокарты такого калибра. Кроме того, чип имеет 16Gb памяти GDDR6 и 64Mb кэша Infinity. С точки зрения производительности, Radeon RX 7800 XT с Navi 31 потенциально сможет соперничать или даже превосходить в играх NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti благодаря большему объему памяти.

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Согласно прогнозам инсайдеров, Radeon RX 7700 XT выйдет на рынок как минимум через два месяца после Radeon RX 7800 XT, а предполагаемые цены будут составлять $649 за 7800 XT и $449 за RX 7700 XT. Стоит отметить, что рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti составляет $799, в связи с чем всё, что ниже этой цены, будет выгодным предложением для геймеров, поскольку они получат более высокую производительность при большем объеме памяти.
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Seln
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