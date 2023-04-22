RTX 4070 Ti во всех магазинах на пару строчек выше.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Новая видеокарта GeForce RTX 4070, выпущенная компанией NVIDIA, как сообщается, привлекла значительное внимание своей производительностью на Amazon. В настоящее время видеокарта занимает седьмое место в списке самых продаваемых чипов магазина. Она была хорошо принята геймерами за её способность запускать современные игры в разрешении 1440p, что делает её достойным преемником GeForce RTX 3070.

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Хотя GeForce RTX 4070 достаточно популярна на Amazon, она не пользуется таким же высоким спросом на других розничных сайтах, таких как Newegg. Несмотря на то что это новая модель, Radeon RX 580 2048SP, которая является ребрендинговой версией Radeon RX 570 8Gb, находится на одну строчку впереди GeForce RTX 4070 в списке самых продаваемых чипов Amazon.

Высокая стоимость видеокарты заставила некоторых ритейлеров предлагать покупателям дополнительные стимулы вроде подарочной карты Steam на $100. Недавно стало известно, что NVIDIA не увеличила производство видеокарт, что может быть признаком того, что поколение Ada Lovelace не оправдало ожиданий компании.

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Чтобы решить эту проблему, NVIDIA рассматривает возможность снижения цены GeForce RTX 4070 ещё на $50. Таким образом в рознице модель будет стоить всего $549.