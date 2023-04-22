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Kachka За пост начислено вознаграждение
Новая RTX 4070 по продажам на Amazon едва догоняет RX 580 2048SP
RTX 4070 Ti во всех магазинах на пару строчек выше.
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-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Новая видеокарта GeForce RTX 4070, выпущенная компанией NVIDIA, как сообщается, привлекла значительное внимание своей производительностью на Amazon. В настоящее время видеокарта занимает седьмое место в списке самых продаваемых чипов магазина. Она была хорошо принята геймерами за её способность запускать современные игры в разрешении 1440p, что делает её достойным преемником GeForce RTX 3070. 

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Хотя GeForce RTX 4070 достаточно популярна на Amazon, она не пользуется таким же высоким спросом на других розничных сайтах, таких как Newegg. Несмотря на то что это новая модель, Radeon RX 580 2048SP, которая является ребрендинговой версией Radeon RX 570 8Gb, находится на одну строчку впереди GeForce RTX 4070 в списке самых продаваемых чипов Amazon.

Высокая стоимость видеокарты заставила некоторых ритейлеров предлагать покупателям дополнительные стимулы вроде подарочной карты Steam на $100. Недавно стало известно, что NVIDIA не увеличила производство видеокарт, что может быть признаком того, что поколение Ada Lovelace не оправдало ожиданий компании.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Чтобы решить эту проблему, NVIDIA рассматривает возможность снижения цены GeForce RTX 4070 ещё на $50. Таким образом в рознице модель будет стоить всего $549.

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#nvidia #rtx 40 #ada lovelace #rtx 4000 #rtx 4070 #rtx 4070 ti
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for2ne
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Чел, ты 3060ti купил, чел)))
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Saf- Saf
17:31
нет его правда ни хрена)))
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Himis
17:27
Тоже падажду 5070ти или 5080 со своей 3060ти
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Вассисуалий Лоханкин
17:26
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Новая RTX 4060 Ti может получить довольно бюджетный ценник: $399
Saf- Saf
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Mur
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REY_B_
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