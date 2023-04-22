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Kachka За пост начислено вознаграждение
Новая RTX 4060 Ti может получить довольно бюджетный ценник: $399
А производительность иметь на уровне RTX 3070 Ti.
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Согласно последним сообщениям, грядущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti может выйти по цене в $399, что соответствует стоимости её предшественницы – GeForce RTX 3060 Ti. Предполагается, что на это решение повлиял слабый отклик, который получили видеокарты GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4070 среди широкой публики.

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Ожидается, что GeForce RTX 4060 Ti будет оснащена графическим ядром AD106-350-A1, которое является урезанной версией полноценного графического чипа AD106. По слухам, оно будет оснащено 4352 ядрами CUDA, а также 8Gb памяти GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с через 128-битный шинный интерфейс, что обеспечивает карте пропускную способность в 288 ГБ/с. Кроме того, GPU получит 32Mb кэша L2.

Основываясь на слухах об эталонной частоте, GeForce RTX 4060 Ti, как ожидается, предложит около 22 TFLOPs вычислительной производительности, а пользовательские модели – до 24 TFLOPs. Эти цифры говорят о том, что производительность GeForce RTX 4060 Ti, скорее всего, будет аналогична мощности GeForce RTX 3070 Ti.

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Ожидается, что потребление новой карты составит около 150W, что делает её значительно более энергоэффективной, чем GeForce RTX 3070 Ti. По слухам, GeForce RTX 4060 Ti будет официально представлена в мае.

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