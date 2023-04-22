Согласно последним сообщениям, грядущая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti может выйти по цене в $399, что соответствует стоимости её предшественницы – GeForce RTX 3060 Ti. Предполагается, что на это решение повлиял слабый отклик, который получили видеокарты GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4070 среди широкой публики.
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Ожидается, что GeForce RTX 4060 Ti будет оснащена графическим ядром AD106-350-A1, которое является урезанной версией полноценного графического чипа AD106. По слухам, оно будет оснащено 4352 ядрами CUDA, а также 8Gb памяти GDDR6, работающей на скорости 18 Гбит/с через 128-битный шинный интерфейс, что обеспечивает карте пропускную способность в 288 ГБ/с. Кроме того, GPU получит 32Mb кэша L2.
Основываясь на слухах об эталонной частоте, GeForce RTX 4060 Ti, как ожидается, предложит около 22 TFLOPs вычислительной производительности, а пользовательские модели – до 24 TFLOPs. Эти цифры говорят о том, что производительность GeForce RTX 4060 Ti, скорее всего, будет аналогична мощности GeForce RTX 3070 Ti.
Ожидается, что потребление новой карты составит около 150W, что делает её значительно более энергоэффективной, чем GeForce RTX 3070 Ti. По слухам, GeForce RTX 4060 Ti будет официально представлена в мае.