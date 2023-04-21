Какой в этом практический смысл, не уточняется.

Японский ритейлер NTT-X планирует предложить уникальную акцию, в рамках которой покупатели, приобретающие выбранные видеокарты ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming OC, получат бесплатно графический процессор Intel Arc A750 Limited Edition, что является редкой возможностью, поскольку такие комплекты с двумя картами обычно не встречаются. Акция, как сообщается, будет доступна только для первых пяти покупателей и начнется 30 апреля в 23:00 по местному времени. Такое ограниченное количество, скорее всего, приведет к тому, что комплекты приобретут боты, оставив потенциальных покупателей с графическими процессорами GeForce RTX 4090, которые сегодня не так уж и просто продать на вторичном рынке.

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Если поразмыслить над темой, возникает вопрос, какую практическую пользу может принести конфигурация с ARC и RTX в одной системе. Хотя некоторые геймеры используют графические процессоры Arc в качестве вспомогательных устройств для своих основных GPU, GeForce RTX 4090 уже может похвастаться мощными кодерами H264 или AV1, что делает их менее чем идеальной парой. Кроме того, цена на графический процессор Arc A750 после корректировки стоимости в феврале составляла всего $279. В этом случаи для не требовательных игр проще взять обычный чип от Intel.