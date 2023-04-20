Новейшая графическая карта NVIDIA GeForce RTX 4070, похоже, испытывает трудности с продажами по всему миру. Последние сообщения с китайского форума Board Channel Forums говорят о том, что NVIDIA сообщила своим партнёрам, что поставки GeForce RTX 4070 будут прекращены на один месяц из-за слабой реакции на недавно выпущенную карту, которая была запущена по цене в $599.
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Хотя GeForce RTX 4070 хорошо продавалась первые несколько дней, с тех пор спрос сильно упал. По состоянию на 13 апреля 2023 года карта была широко доступна на складах розничных магазинов по всему миру, при этом значительные продажи наблюдались только у эталонных карт Founders Edition. Это связано с тем, что цены на премиум-модели слишком близки к цене GeForce RTX 4070 Ti, которая предлагает более высокую производительность.
С другой стороны, в Китае поставки пользовательских GeForce RTX 4070 достаточно велики, и компании может потребоваться заказать дополнительные запасы на случай, если карты закончатся.
Хотя RTX 4070 в настоящее время хорошо продается в Германии, это всё ещё свежий запуск, и продажи могут измениться в ближайшие недели. Возможно, NVIDIA придется скорректировать свою маркетинговую стратегию для поднятия интереса пользователей.