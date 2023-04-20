Скины дорожают на фоне выхода Counter-Strike 2.

Рынок скинов для Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) наблюдает небывалый рост активности в связи с недавним анонсом грядущей Counter-Strike 2, которая в настоящее время находится в стадии ограниченного бета-тестирования. Скины из CS:GO, как сообщается, будут доступны игрокам в CS2, и это привело к резкому росту их стоимости, в результате чего модель AK-47 стала самым дорогим оружием в истории.

реклама

Речь идет о скине Tier 1 Case Hardened "Blue Gem", который был выставлен на продажу в ноябре 2022 года. Обычно скины Case Hardened не так ценны, но узор #661, который можно увидеть на боку оружия, делает его очень ценным, тем более что это версия скина Minimal Wear. Еще больше повышают его ценность четыре наклейки Katowice 2014 Titan Holo Sticker, каждая из которых сегодня стоит $60 000.

По словам Dexerto, посредником в продаже выступил трейдер CS:GO zipeL, который организовал сделку от имени бывшего владельца Luksusbums. В продажу также вошел керамбит #387 P1 в хорошо изношенном состоянии, оцененный в $100 000. В итоге общая стоимость сделки составила $500 000, что делает её одной из самых дорогих продаж скинов в истории видеоигр. Отдельный скин "Blue Gem" на AK-47 вышел в $400 000.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Новый владелец надеется, что выход Counter-Strike 2 ещё больше поднимет цены на скины, что в будущем может принести огромную прибыль.