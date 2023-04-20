Triple-A игры она вряд ли потянет.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Недавняя оценка ноутбука ASUS TUF, который работает на базе процессора Ryzen 9 7940HS, является одной из первых в своем роде. AMD ещё не предоставила достаточно информации о HS-вариантах серии Ryzen 7040, и эти процессоры ещё не доступны для покупки в магазинах. Однако официальный сайт AMD всё же раскрыл некоторые подробности.

реклама

На выставке CES в январе этого года компания AMD представила APU Phoenix – современную мобильную архитектуру.

Ryzen 9 7940HS, как можно понять из данных AMD, – это 8-ядерный процессор поколения Zen4 с базовой тактовой частотой 4,0 ГГц и максимальной частотой 5,2 ГГц. Игровой ноутбук ASUS поставляется с двухканальной памятью DDR5-5600, причем для GPU выделено до 4Gb VRAM. Однако в других системах этот объем памяти, скорее всего, будет увеличен.

Согласно 3DMark, встроенный графический процессор Radeon 780M на 12% и 15% быстрее, чем 680M в 3DMark Fire Strike и Time Spy соответственно. Важно отметить, что в 680M использовалась более быстрая память LPDDR5.

Пока что система даёт сбои в таких играх, как Spider-Man 1 и Spider-Man 2, потому что официального драйвера для Phoenix от AMD на данный момент нет.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Интересно, что интегрированный GPU в этой системе можно разогнать, однако когда частота доходит до 3,25 ГГц, система выдаёт сбой.