Вскоре после запуска видеокарт GeForce RTX 4070 некоторые из них подешевели до рекомендованных цен. Определённые модели ранее предлагались за $629, но теперь их цена упала до $599. Хотя причина ранних скидок неизвестна, это все равно приятный сюрприз для потребителей.
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Среди уцененных видеокарт значительное снижение цен наблюдается на разогнанные ASUS GeForce RTX 4070 Dual OC и MSI GeForce RTX 4070 Ventus X3 OC. Ещё недавно видеокарты продавались за $609 и $629 соответственно, но теперь они стоят всего $599 в интернет-магазине Best Buy. Неудивительно, что после снижения цен оба продукта быстро исчезли из продажи.
Данные модели всё ещё доступны на сайтах других розничных сетей, таких как Newegg и Amazon, по той же сниженной цене. Интересно, что Newegg даже не помечает эти цены как скидочные.
Что интригует в этих изменениях, так это то, что большинство моделей GeForce RTX 4070 и их разогнанные на заводе аналоги теперь продаются по цене в $599. Обычно модели с заводским разгоном стоят немного дороже своих стандартных версий из-за более высокой производительности. Однако большая часть вариантов GeForce RTX 4070 не следуют этой тенденции, что выгодно для покупателей.
Тем не менее, некоторые флагманские модели GeForce RTX 4070, такие как MSI Gaming X Trio, ASUS TUF Gaming OC, Gigabyte Aero OC и Aorus Master, по-прежнему стоят существенно больше рекомендованных цен – от $649 до $679 соответственно. Эти видеокарты оснащены обновленными радиаторами с трехслотовыми кулерами и используют 16-контактный разъем питания