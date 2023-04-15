Заводской разгон в таком случае достаётся пользователям бесплатно.

Вскоре после запуска видеокарт GeForce RTX 4070 некоторые из них подешевели до рекомендованных цен. Определённые модели ранее предлагались за $629, но теперь их цена упала до $599. Хотя причина ранних скидок неизвестна, это все равно приятный сюрприз для потребителей.

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Среди уцененных видеокарт значительное снижение цен наблюдается на разогнанные ASUS GeForce RTX 4070 Dual OC и MSI GeForce RTX 4070 Ventus X3 OC. Ещё недавно видеокарты продавались за $609 и $629 соответственно, но теперь они стоят всего $599 в интернет-магазине Best Buy. Неудивительно, что после снижения цен оба продукта быстро исчезли из продажи.

Данные модели всё ещё доступны на сайтах других розничных сетей, таких как Newegg и Amazon, по той же сниженной цене. Интересно, что Newegg даже не помечает эти цены как скидочные.

Что интригует в этих изменениях, так это то, что большинство моделей GeForce RTX 4070 и их разогнанные на заводе аналоги теперь продаются по цене в $599. Обычно модели с заводским разгоном стоят немного дороже своих стандартных версий из-за более высокой производительности. Однако большая часть вариантов GeForce RTX 4070 не следуют этой тенденции, что выгодно для покупателей.

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Тем не менее, некоторые флагманские модели GeForce RTX 4070, такие как MSI Gaming X Trio, ASUS TUF Gaming OC, Gigabyte Aero OC и Aorus Master, по-прежнему стоят существенно больше рекомендованных цен – от $649 до $679 соответственно. Эти видеокарты оснащены обновленными радиаторами с трехслотовыми кулерами и используют 16-контактный разъем питания