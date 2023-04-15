Вчера был представлен новый графический инструментарий, демонстрирующий режим Cyberpunk 2077 с трассировкой путей и более чем 100 модами. Результат впечатляет и заслуживает внимания.
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На этой неделе CD Projekt Red выпустила обновление Cyberpunk 1.62, которое включает новый режим Overdrive, обеспечивающий поддержку потрясающей технологии Path Tracing от NVIDIA. Как упоминалось в обзорах от журналистов, Path Tracing в Cyberpunk 2077 – это пик впечатлений для ПК-геймеров, предлагающий хорошую производительность в дополнение к практически полному фотореализму.
С момента выхода обновления 1.62 для Cyberpunk 2077 различные источники тестировали игру на видеокарте GeForce RTX 4090, но новое графическое шоу от немецкого ютубера и художника Digital Dreams вполне может претендовать на звание лучшего. Ютубер известен своими графическими выставками игр, в которых он использует свои собственные пресеты трассировки лучей ReShade в сочетании с модами для дальнейшего улучшения визуального оформления игр.
В последнем ролике Digital Dreams показана игра, запущенная в разрешении 4K на GeForce RTX 4090 и процессоре AMD Ryzen 9 7950xx. Представленная сборка игры содержит более 100 модов для Cyberpunk 2077, которые не только улучшают качество картинки, но и обеспечивают различные изменения в жизни персонажей и NPC. Некоторые из использованных модов включают 4K-деревья и растительность.