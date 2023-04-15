Ранее предполагалось, что обучение модели уже ведётся.

После релиза последней языковой модели OpenAI GPT-4 в середине марта, генеральный директор и соучредитель компании Сэм Альтман заявил, что в настоящее время нет планов по созданию новой революционной модели – GPT-5. Обучать её не будут ни сейчас, ни в обозримом будущем.

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Предыдущие сообщения предполагали, что разработка GPT-5 уже ведется минимум несколько месяцев. Однако недавно Альтман сослался на открытое письмо и петицию, циркулирующие в технологическом сообществе, в которых OpenAI призывают прекратить работу над языковыми моделями, выходящими за рамки GPT-4, полностью поддержав идею. В письме, за которое проголосовали такие известные представители, как Илон Маск, Стив Возняк и Эндрю Янг, выражается обеспокоенность по поводу безопасности развивающихся систем ИИ и призыв приостановить обучение будущих языковых моделей не менее чем на шесть месяцев.

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Выступая на мероприятии в Массачусетском технологическом институте, Альтман одобрил идеи письма, но отметил, что в нем отсутствует "тонкое техническое понимание того, где именно и на чём нам нужно сделать паузу".