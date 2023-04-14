Растёт не только Ethereum, но и другие токены.

За последний день Ethereum (ETH) вырос на 7%, возглавив криптовалютный рынок. Данные CoinGecko показывают, что Ethereum торгуется на уровне $2 111 после подъема до 11-месячного максимума в $2 123. В среду разработчики Ethereum успешно завершили хард-форк Shapella, что позволило участникам сети вывести ранее поставленные на стейкинг средства. Хотя эксперты не были уверены, приведет ли это событие к значительному росту монеты, это всё же произошло.

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Одна из возможных причин резкого роста заключается в том, что в результате обновления инвесторы теперь могут с уверенностью размещать монеты в сети Ethereum и получать пассивный доход. Кроме того, обновление вызвало больше доверия к предложениям финансовых учреждений по стейкингу как финансовой услуге. Благодаря хард-форку люди могут осознавать, что им в любое время доступна функция снятия ETH.

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Согласно имеющимся данным, с момента шанхайского обновления было выведено около 277 046 ETH ($58,5 млн). Кроме того, в цене существенно выросли токены управления различных ликвидных фондов, включая Lido DAO, Rocket Pool и Frax Shares. Эти платформы позволяют держателям Ethereum размещать свои монеты и получать взамен вознаграждение. Только за последние 24 часа Rocket Pool и Lido DAO показали двузначный рост – 18,3% и 8,6% соответственно.