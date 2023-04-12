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Уоррен Баффет больше не считает биткоин "крысиным ядом": теперь он назвал его "игровым токеном"
Заявление было сделано в связи с обновлением Ethereum.
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В условиях, когда банковская система США находится под угрозой краха из-за неустанного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, устойчивость биткоина заставляет даже самых ярых фанатов пересмотреть свою позицию. Совсем наоборот считает Уоррен Баффет, восьмидесятилетний председатель совета директоров Berkshire Hathaway, который ранее называл биткоин "крысиным ядом", а теперь рассматривает его как "азартный игровой токен". Несмотря на неоднократные заявления Баффетта о необходимости избегать криптовалют,  80%-й рост биткоина в этом году вывел цифровой актив из макроэкономического нисходящего тренда и направил его к желанному макроэкономическому восходящему тренду.

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На более коротком временном интервале все чаще звучат призывы к откату, поскольку наступает истощение. О классической модели истощения, уверяют эксперты, свидетельствуют более низкие максимумы на графике. По данным Rekt Capital, в настоящее время биткоин тестирует сопротивление "более высокого максимума", что всегда предвещает здоровый откат назад.

В то время как Баффетт ненадолго переключил внимание на биткоин, в центре внимания криптовалютного мира сейчас находится новое обновление Ethereum – Shapella, образованное от Shanghai + Capella. Это обновление даст пользователям возможность выводить вознаграждения, заработанные в результате "майнинга" Ethereum.

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В долгосрочной перспективе ожидается, что обновление Shapella укрепит экосистему Ethereum. В краткосрочной перспективе оно может привести к очередному падению цены токена на 10-15%.

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#криптовалюты #bitcoin #ethereum #btc #eth #криптовалютный рынок #уоррен баффет
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corsi
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