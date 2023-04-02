Ожидается крупная ликвидация 41 500 BTC.

В конце прошлого года биткоин достиг своего минимума, а сейчас он вошел в макровосходящий тренд. Несмотря на это, запланированная правительством США ликвидация 41 500 биткоинов, как ожидается, продолжит ослаблять настроения инвесторов.

реклама

Биткоин завершил март выше важнейшего ценового уровня в $25 000, что знаменует собой новый рубеж. По мнению Rekt Capital, это означает, что ведущая криптовалюта вышла из своего макроэкономического нисходящего тренда и теперь находится в крупном восходящем тренде. Кроме того, биткоин сформировал "бычью квартальную свечу", которая исторически предшествует сильному росту.

Несмотря на то что на прошлой неделе CFTC подала иск против биржи Binance и ее генерального директора Чангпенга Чжао, обвинив их в умышленном уклонении от выполнения федерального законодательства и управлении незаконной биржей деривативов, траектория движения цены биткоина практически не изменилась. Это особенно важно, поскольку на долю Binance приходится 92% спотового рынка.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В ближайшие несколько месяцев биткоин, вероятно, столкнется с серьезным препятствием, поскольку правительство США планирует ликвидировать крупный тайник с 41 500 BTC, изъятый с рынка незаконных товаров Silk Road, который был закрыт властями десять лет назад. В марте уже ликвидировали 9 861 BTC, а остальные монеты планируют продать четырьмя партиями в течение ближайших месяцев, в результате чего ожидаемая сумма продажи составит $1,18 млрд.