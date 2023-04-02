В конце прошлого года биткоин достиг своего минимума, а сейчас он вошел в макровосходящий тренд. Несмотря на это, запланированная правительством США ликвидация 41 500 биткоинов, как ожидается, продолжит ослаблять настроения инвесторов.
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Биткоин завершил март выше важнейшего ценового уровня в $25 000, что знаменует собой новый рубеж. По мнению Rekt Capital, это означает, что ведущая криптовалюта вышла из своего макроэкономического нисходящего тренда и теперь находится в крупном восходящем тренде. Кроме того, биткоин сформировал "бычью квартальную свечу", которая исторически предшествует сильному росту.
Несмотря на то что на прошлой неделе CFTC подала иск против биржи Binance и ее генерального директора Чангпенга Чжао, обвинив их в умышленном уклонении от выполнения федерального законодательства и управлении незаконной биржей деривативов, траектория движения цены биткоина практически не изменилась. Это особенно важно, поскольку на долю Binance приходится 92% спотового рынка.
В ближайшие несколько месяцев биткоин, вероятно, столкнется с серьезным препятствием, поскольку правительство США планирует ликвидировать крупный тайник с 41 500 BTC, изъятый с рынка незаконных товаров Silk Road, который был закрыт властями десять лет назад. В марте уже ликвидировали 9 861 BTC, а остальные монеты планируют продать четырьмя партиями в течение ближайших месяцев, в результате чего ожидаемая сумма продажи составит $1,18 млрд.