Ethereum приближается к $2 000.

Сегодня утром биткоин преодолел важный психологический порог в $30 000, набрав более 3%. На момент написания материала криптовалюта торгуется на уровне $30 099 после резкого роста на 7% в понедельник вечером, по данным Coin Metrics. Крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта стоит больше $30 000 впервые с июня. Сейчас инвесторы ожидают важных данных по инфляции в США, которые должны выйти чуть позже на этой неделе, и которые могут оказать влияние на весь рынок цифровых активов.

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Что касается эфира, то он вырос более чем на 1% до $1 917, поскольку инвесторы с нетерпением ждут предстоящего технологического обновления сети Ethereum, запланированного на среду.

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Джеймс Лавиш, управляющий партнер Bitcoin Opportunity Fund, предполагает, что если биткоин сможет сохранить текущий импульс, преодолев отметку в $30 000, и будет уверенно продолжать ралли, то потенциально он может достичь и $50 000 и $60 000 уже в ближайшие несколько лет. По словам Лавиша, некоторые инвесторы начинают занимать позиции в ожидании этого события прямо сейчас.