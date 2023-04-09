Как известно, версия Founders Edition для GeForce RTX 4070 Ti компанией NVIDIA не выпускалась, чтобы стимулировать доминирование на рынке пользовательских решений. Однако для GeForce RTX 4070 ожидается другой подход. NVIDIA уже начала выслать карту GeForce RTX 4070 Founders Edition для обзоров, что указывает на то, что эти чипы также будут доступны для покупки.
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Новая карта Founders Edition похожа на просочившиеся ранее изображения. Она имеет двухслотовый дизайн, который значительно меньше, чем GeForce RTX 4080 FE. По размерам карта должна быть похожа на GeForce RTX 3070 FE. Несмотря на небольшой размер, NVIDIA оснастила карту 16-контактным разъемом питания, в то время как многие пользовательские модели будут иметь более стандартные 8-контактные разъемы.
GeForce RTX 4070 имеет короткую V-образную печатную плату, что означает, что вторичный осевой вентилятор на другой стороне карты полностью открыт с обеих сторон. С помощью эталонного дизайна геймеры смогут подключить до четырех дисплеев через HDMI 2.1 или до трех разъемов через DisplayPort 1.4.
Карта будет стоить $599 и выйдет 13 апреля.