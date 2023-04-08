Из-за нехватки кремния TU117 партнеры NVIDIA предпочли использовать TU106 для видеокарты GeForce GTX 1650. Несмотря на то, что это видеокарта начального уровня с 4Gb памяти GDDR5, она остается популярной среди геймеров, как показано в последнем отчете Hardware Survey от Steam. Стоит отметить, что хотя графические процессоры серии NVIDIA GeForce GTX 16 используют графическую архитектуру Turing, в них отсутствует поддержка DLSS и аппаратной трассировки лучей, что может значительно снизить цены и сделать их более доступными для пользователей.
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В то время как американский рынок в основном перешел на новые, более доступные видеокарты, такие как Radeon RX 6300, Radeon RX 6400, Arc A310 или Arc A380, производители в Китае и других регионах все еще выпускают GPU NVIDIA GeForce GTX 1650. В перспективе они могут предпочесть использовать более производительный кристалл TU106 вместо старого TU117 с некоторыми изменениями в спецификациях, хотя новый чип вряд ли предложит какие-либо дополнительные функции.
Из отчета Board Channels неясно, будут ли новые видеокарты GeForce GTX 1650 оснащены памятью GDDR5 или GDDR6, но спецификации памяти, скорее всего, останутся прежними. Каких-либо значительных изменений в производительности тоже ожидать не стоит.