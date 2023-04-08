Кремния TU117 попросту не хватает.

Из-за нехватки кремния TU117 партнеры NVIDIA предпочли использовать TU106 для видеокарты GeForce GTX 1650. Несмотря на то, что это видеокарта начального уровня с 4Gb памяти GDDR5, она остается популярной среди геймеров, как показано в последнем отчете Hardware Survey от Steam. Стоит отметить, что хотя графические процессоры серии NVIDIA GeForce GTX 16 используют графическую архитектуру Turing, в них отсутствует поддержка DLSS и аппаратной трассировки лучей, что может значительно снизить цены и сделать их более доступными для пользователей.

реклама

В то время как американский рынок в основном перешел на новые, более доступные видеокарты, такие как Radeon RX 6300, Radeon RX 6400, Arc A310 или Arc A380, производители в Китае и других регионах все еще выпускают GPU NVIDIA GeForce GTX 1650. В перспективе они могут предпочесть использовать более производительный кристалл TU106 вместо старого TU117 с некоторыми изменениями в спецификациях, хотя новый чип вряд ли предложит какие-либо дополнительные функции.

рекомендации Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Из отчета Board Channels неясно, будут ли новые видеокарты GeForce GTX 1650 оснащены памятью GDDR5 или GDDR6, но спецификации памяти, скорее всего, останутся прежними. Каких-либо значительных изменений в производительности тоже ожидать не стоит.