Линейка ориентирована на энтузиастов.

Компания TeamGroup представила свои новейшие комплекты памяти объемом 48 и 96Gb, которые предназначены для конкуренции с самыми производительными ОЗУ на рынке. Новые варианты могут похвастаться скоростными пределами DDR5-8000 и DDR5-6800 соответственно, и поставляются с небинарными модулями DIMM, созданными специально для платформ Intel 700-й и 600-й серий под процессоры Alder Lake и Raptor Lake. Линейка Delta RGB DDR5 от TeamGroup включает 48GB с частотой передачи данных от DDR5-6000 до DDR5-8000. По скорости работы комплект памяти DDR5-8000 48Gb немного уступает аналогичному комплекту DDR5-8200 48Gb от G.Skill, но имеет лучшие тайминги.

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Линейка T-Create Expert DDR5 от TeamGroup предлагает создателям контента и энтузиастам альтернативу объемом 96Gb (2x48Gb или 4x24Gb). Комплект памяти 2x48Gb поставляется с вариантами DDR5-6000, DDR5-6400 и DDR5-6800, а ОЗУ T-Create Expert DDR5-6800 96Gb имеет тайминги 36-46-46-96.

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Хотя небинарные модули DIMM доступны уже некоторое время, единственным брендом, предлагающим комплекты памяти ёмкостью 192Gb (4x48Gb), в настоящее время является Corsair. Стоимость модулей начинается с внушительных $725.