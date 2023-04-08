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Подтверждены полные спецификации Zotac GeForce RTX 4070: до анонса осталось 5 дней
Спецификации референсной модели мы уже знаем.
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Спецификации GeForce RTX 4070 уже давно известны общественности, но в ходе недавнего тестирования была замечена пользовательская модель видеокарты, изготовленная компанией Zotac. Хотя запуск GeForce RTX 4070 намечен на 13 апреля, ожидается, что рецензенты поделятся результатами первых обзоров на день раньше. Утечка данных GPU-Z показала, что Zotac GeForce RTX 4070 будет иметь 5888 ядер CUDA, 184 блока текстурирования и 64 блока растеризации. GeForce RTX 4070 будет иметь меньше ROP (64), чем GeForce RTX 4070 Ti (80), и меньший объем кэша L2 (36Mb против 48Mb).

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Характеристики памяти для GeForce RTX 4070 также подтверждены: 12Gb GDDR6X со 192-битной шиной и тактовой частотой 1313 МГц, что дает эффективную скорость – 21 Гбит/с. Эта конкретная карта была протестирована в режиме PCIe x16 3.0, но новая GeForce RTX 4070 также поддерживает Gen4. Базовая частота видеокарты составит 1920 МГц, а частота в Boost для данной модели превысит 2535 МГц, что является заводским разгоном по сравнению с эталонными 2475 МГц.

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NVIDIA, напомним, "случайно" раскрыла графический процессор GeForce RTX 4070 в одной из игр с поддержкой Reflex. Компания сравнила новый GPU класса XX70 с GPU прошлого поколения серии XX60, хотя причина такого выбора неясна. Стоит отметить, что и GeForce RTX 4070, и GeForce RTX 3060 имеют 192-битную шину памяти.

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#rtx 40 #rtx 4000 #zotac #rtx 4070
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