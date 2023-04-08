Сегодня утром мы получили обновление, касающееся видеокарты GeForce RTX 4070, которое включает больше готовых партнёрских дизайнов. Кроме того, публике стали доступны фотографии всей линейки от Gigabyte.
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В настоящее время Gigabyte разрабатывает четыре карты: GPU Gaming, WindForce, Aero и Eagle. Карты WindForce и Eagle GeForce RTX 4070 будут поставляться со стандартными 8-контактными разъемами питания, в то время как "премиальные" Gaming и Aero получат 16-контактные разъемы.
Стоит отметить, что Gigabyte не считает GeForce RTX 4070 достойным дизайна с двумя вентиляторами, поэтому все четыре варианта будут оснащены тремя кулерами. Позиция Gigabyte в отношении дизайна с двумя вентиляторами вряд ли изменится до выхода бюджетной модели GeForce RTX 4060, которой не нужно солидное охлаждение.
Ранее по сети уже "гуляли" варианты GeForce RTX 4070 Ventus 3X и Gaming Trio от MSI. Однако в разработке, как теперь выяснилось, также находятся карты Ventus 2X и Suprim. Последняя еще не была сфотографирована, зато раскрыт первый графический процессор MSI GeForce RTX 4000 с двумя вентиляторами. Эта модель будет иметь тот же дизайн, что и 3X, с единственным отличием – отсутствием третьего кулера. Обе карты будут использовать 8-контактные разъемы питания.
ZOTAC Twin Edge OC и Palit Dual OC являются примерами конструкций с двумя вентиляторами, которые были представлены в серии Ada Lovelace. Следует отметить, что упаковка всех карт подтверждает, что они будут поставляться с 12Gb памяти GDDR6X.
По последним данным, NVIDIA готовится к запуску GeForce RTX 4070 13 апреля.