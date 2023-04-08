Разница между ними видна на видео.

Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили новое видео "Behind The Settings", в котором обсуждается предстоящее обновление Path Tracing и режим NVIDIA Overdrive RT, который будет запущен на следующей неделе. В видео разработчики подчеркивают требовательность нового визуального режима к современным GPU и отмечают, что значительный прирост производительности сможет обеспечить NVIDIA DLSS 3.

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Недавно NVIDIA продемонстрировала режим Cyberpunk 2077 RT Оverdrive и Path Tracing Technical Preview, показав, что GeForce RTX 4090 была способна только на 16 FPS с включенной трассировкой путей. Однако при включении DLSS 3 производительность возросла до более чем 100 FPS.

Теперь студия CD Projekt RED более подробно остановились на аспектах производительности новых режимов и поделились свежими деталями разработки. Для демонстрации использовался высококлассный ПК, оснащенный настольным процессором AMD Ryzen 7000 и графическим процессором GeForce RTX 4090. При этом все настройки графики в игре были максимальными, а разрешение экрана установлено на 4K.

Команда подчеркнула, что мощный ПК с GeForce RTX 40 необходим, чтобы в полной мере насладиться возможностями режима RT Overdrive в игре.

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Разработчики заявили, что режим NVIDIA RT Overdrive Mode с Path Tracing будет на 30-40% более требовательным к GPU, а обычная производительность (DLSS выключен) при тех же настройках, скорее всего, обеспечит ниже 30 FPS.