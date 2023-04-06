NVIDIA недавно продемонстрировала производительность своей новой видеокарты GeForce RTX 4070 с помощью технологии Reflex в Counter-Strike 2, а также опубликовала сравнение чипа с более старыми GPU того же ценового сегмента: GeForce RTX 3060 и GeForce GTX 1060. Анонс Counter-Strike 2, в котором представлены новые инновационные технологии, такие как динамический дым, подчеркнул важность наличия в культовом FPS-шутере "отзывчивого" геймплея.
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Технология Reflex от NVIDIA показала, что она обеспечивает значительное улучшение задержки: от 20% до 70% в рабочем состоянии. Интересно, что режим Reflex Mode показал ещё более впечатляющие результаты на GeForce RTX 3060 и GeForce GTX 1060: до 32% и 35% соответственно. Сравнение, проведенное NVIDIA, особенно примечательно, поскольку оно включает еще не выпущенную видеокарту GeForce RTX 4070.
Ожидается, что средне-бюджетная GeForce RTX 4070 будет иметь 5888 ядер CUDA, 12Gb видеопамяти GDDR6X и 200W TGP, что приведёт к снижению энергопотребления на 8% по сравнению с GeForce RTX 3070. Прогнозируется, что видеокарта обеспечит производительность на уровне GeForce RTX 3080 12Gb, потребляя при этом всего 186W.