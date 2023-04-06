Сегменты низкого и высокого уровня ждёт высокий рост.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Согласно недавнему отчету аналитиков Jon Peddie Research, индустрия игрового оборудования для ПК столкнется с некоторыми проблемами в краткосрочной и среднесрочной перспективе, но, по прогнозам, в 2025 году она вернется к росту.

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В отчете подчеркивается значительный рост рынка игрового оборудования для ПК в 2021 году, который составил впечатляющие $68,5 млрд. Уже в 2022 году стоимость рынка снизилась до $42 млрд, а в этом году прогнозируется дальнейшее снижение вплоть до $37 млрд. Тем не менее, эксперты уверены, что рынок восстановится и достигнет $47 млрд к 2025 году.

В 2021 году основной вклад в рост рынка внесло аппаратное обеспечение высокого класса, выручка от которого составила аж $46 млрд.

JPR объясняет рост цен на аппаратное обеспечение низкого класса появлением графических процессоров Arc от Intel. Кроме того, всё ещё находятся в производстве старые графические процессоры AMD. Между тем, в сегменте high-end рост прогнозируется в связи с увеличением спроса на 4K и 8K-дисплеи. Ожидается, что эта тенденция заставит геймеров модернизировать свои системы для получения более плавной частоты кадров.

Однако неизвестно, будет ли спрос на дорогие мониторы настолько высоким, чтобы серьезно повлиять на рынок, поскольку в настоящее время существует очень мало мониторов в этих категориях.

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Компании NVIDIA и AMD, тем временем, не спешат выпускать более доступные варианты своих новейших графических процессоров, что привело к значительному смещению популярности в сторону видеокарт высшего класса, таких как GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090.