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Windows 11 теряет пользователей, а китайский язык стал самым популярным и другие новости Steam
Китайский язык вырос сразу на 25%.
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3070 за 50 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В последнем обзоре Steam произошли значительные изменения, которые некоторым могут даже показаться первоапрельским розыгрышем. В разделе GPU теперь представлена новая самая популярная видеокарта: GeForce RTX 3060 сменила GeForce GTX 1650, а GeForce RTX 2060 заняла второе место. С другой стороны, операционная система Windows 11 потерпела серьезное поражение: ее использование упало почти на 10%, в то время как Windows 10 показала рост на 11,6%. Ещё более удивительное изменение произошло в разделе самых популярных языков, где упрощенный китайский обогнал английский. В марте его популярность выросла на 25,3%, в то время как английский язык "упал" на 12,4%.

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Карты AMD Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX в списке по-прежнему отсутствуют. Кроме того, количество пользователей с частотой процессора от 2,7 ГГц до 2,99 ГГц увеличилось почти на 12%, в то время как геймеров с объемом памяти более 1Tb стало больше на 18,9%.

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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
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13600K дешевле 30 тр в Регарде

Неясно, почему в опросе произошли такие значительные перемены. Изменения в наиболее популярных видеокартах и языках могут привести к тому, что разработчики увеличат минимальные/рекомендуемые характеристики для своих игр, чтобы учесть данные тенденции.

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#игры #steam
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