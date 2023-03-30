Инвесторы, судя по всему, готовы рисковать.

Вчера биткоин резко вырос в цене, поскольку инвесторы проявили уверенность и взяли на себя некоторый риск, несмотря на жесткие меры, принятые американскими регуляторами в отношении крупных игроков отрасли. Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 3,9% до $28 399 и даже превысила этот уровень, достигнув $28 637 в начале сегодняшнего дня. Хотя ранее курс биткоина опускался ниже $28 000 после иска Комиссии по торговле товарными фьючерсами США против Binance, недавний рост биткоина свидетельствует о переломе тенденции к снижению. Ethereum, вторая по величине цифровая монета, вырос на 1,7% и теперь стоит $1 808.

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Восстановление Биткоина в этом году стало источником утешения для инвесторов, переживших бурный 2022 год, который сопровождался крупными сбоями на криптовалютных биржах и резким падением рынка. Причина внезапного скачка стоимости биткоина в среду остается неясной. Тем не менее, он совпал с общим подъемом на фондовых рынках США.

Несмотря на все последние события, Виджай Айяр, глава международного отдела криптобиржи Luno, заявил, что рынок настроен по-бычьи: бизнесмен уверен, что в ближайшее время BTC достигнет отметки в $30 тыс. Кроме того, на рынок не оказали существенного влияния негативные новости о деле CFTC против Binance, что тоже является хорошим знаком.

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Стоит отметить, что курс биткоина остается крайне неустойчивым и может колебаться на 10% вверх или вниз в течение нескольких часов. Известные финансовые аналитики ожидают продолжение бычьего тренда биткоина.