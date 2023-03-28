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Epic Games продемонстрировала впечатляющие возможности нового движка Unreal Engine 5.2
Технология способна на процедурную генерацию мира.
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Компания Epic Games представила техническую демонстрацию своего движка Unreal Engine 5.2, показывающую несколько новых функций и усовершенствований. Демонстрация, названная Electric Dream, берёт своё начало в джунглях и доказывает, что компания усердно трудится над технологией процедурной генерации мира. Например, когда скала перемещается, движок автоматически заполняет пустое пространство на её месте.

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Кроме того, демонстрируется инструмент Substrate, позволяющий разработчикам легко менять материал объектов: в ролике краска на пикапе быстро меняется на отражающий опаловый слой. В новой версии Unreal Engine также используется улучшенная версия технологии Chaos Physics, которая делает физику мира более реалистичной, включая движение листьев, веток и воды. Unreal Engine 5.2 уже доступен в качестве предварительной версии для разработчиков игр.

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Новая версия движка, по данным экспертов игровой индустрии, способна произвести революцию и дать геймерам ещё более захватывающий и увлекательный опыт. Движок Unreal Engine 5, напомним, сейчас задействован в следующих популярных проектах:

  • Fortnite
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (не вышел)
  • Gears of War (не вышла)
  • The Callisto Protocol
  • Hogwarts Legacy
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#игры #epic games #unreal engine 5 #unreal engine #unreal engine 5.2
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