Нехватка памяти больше не будет проблемой.

В последней версии игры The Witcher 3 появилось сразу несколько новых функций, включая трассировку лучей, которая является довольно ресурсоемкой и может привести к утечке памяти. Чтобы восстановить приемлемый уровень производительности, пользователям нередко приходится выходить из игры. Однако в сети появился новый мод, который решает эту проблему и повышает производительность трассировки лучей.

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Мод Memory Leak Fix, который можно загрузить с сайта Nexus Mods, включает в себя простой файл .ini, который устраняет падение производительности, в случаях, когда использование VRAM превышает 95% при включенной трассировке лучей. Ранее подобный полезный инструментарий был доступен только для графических процессоров NVIDIA через панель управления путем изменения анизотропной фильтрации на x16. Но теперь, благодаря этой небольшой модификации, исправление доступно и для графических процессоров AMD. Хотя качество текстур может немного снизиться, это станет компромиссом для повышения производительности.

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С момента выхода обновления The Witcher 3 Next-gen разработчики неустанно трудятся над решением ряда проблем в игре.