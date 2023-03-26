Идею совмещения Bluetooth-динамика и фонаря для активного отдыха сложно назвать новаторской. Однако, если над сочетанием этих двух факторов работают профессиональные дизайнеры, получается уникальный продукт, который имеет значительную ценность на современном рынке гаджетов.
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Компания GravaStar, ранее поражавшая любителей техники Bluetooth-динамиками, вдохновленными фильмами жанра фэнтези, недавно расширила свою линейку, представив ещё один научно-фантастический динамик со светодиодной лампой. Аксессуар, названный Supernova, напоминает трехногого робота.
Помимо привлекательного внешнего вида, Bluetooth-колонка Supernova может похвастаться отличным качеством сборки, функциональностью и аппаратными характеристиками. Она имеет прочный металлический корпус из цинкового сплава, стоящий на фирменных ножках-треногах GravaStar, которые присутствовали и в предыдущих моделях. Аксессуар оснащен 3-дюймовым динамиком мощностью 25W и выходной мощностью 90 Дб.
Отличительной особенностью Supernova является её прозрачная трубка в центре, которая излучает свет и может использоваться как фонарь на открытом воздухе или в помещении. Фонарь имеет три различных режима освещения, в том числе один, имитирующий мерцание костра. В режиме воспроизведения музыки свет синхронизируется с ритмом звука.
GravaStar Supernova обеспечивает около семи часов воспроизведения музыки на одной зарядке. Радиус действия Bluetooth-устройства составляет 20 метров, чего вполне достаточно для большинства пользователей.
На Bluetooth-динамик можно оформить предварительный заказ уже сейчас, а доставка ожидается к 9 апреля 2023 года. Стоит колонка $180.