Видеокарта должна появиться в мае.

По данным западных источников, в скором времени мы увидим на полках магазинов видеокарты GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. Хотя о RTX 4060 Ti мы знаем достаточно много, до сих пор не было никаких утечек, касающихся тактовых частот карты или даты её выхода. Автор базы данных GPU TechPowerUp "T4C Fantasy", однако, утверждает, что располагает такой информацией.

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По словам T4C Fantasy, ожидается, что GeForce RTX 4060 Ti выйдет на рынок с базовой тактовой частотой в 2310 МГц и 2535 МГц в Boost. Пользовательские модели могут быть разогнаны до 2685 МГц, что немного ниже показателя GeForce RTX 4070 Ti. Тем не менее, GeForce RTX 4060 Ti будет иметь те же базовые частоты, что и GeForce RTX 4070 Ti. Вычислительная мощность GeForce RTX 4060 Ti, по словам инсайдера, будет в 3,7 раза ниже, чем у GeForce RTX 4070 Ti.

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Если говорить о GeForce RTX 4060, то ожидать более 15 TFLOPs вряд ли стоит. Для сравнения, у топовой GeForce RTX 4090 примерно в 5,5 раза больше TFLOPs. Партнёры по производству плат в настоящее время наносят последние штрихи на пользовательские платы PG190 для GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti. Серия GeForce RTX 4060, вероятно, выйдет в мае.