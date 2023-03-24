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Немецкий оверклокер Der8auer смог разогнать RX 7900 XTX до 3,4 ГГц
Использовалось жидкостное охлаждение.
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Известный технический энтузиаст Der8auer использовал пользовательский вариант AMD PowerColor Liquid Devil для своего недавнего эксперимента по разгону. Эта видеокарта относится к самым высококлассным моделям и стоит больше, чем NVIDIA GeForce RTX 4090 по рекомендованной цене. PowerColor Liquid Devil поставляется с полностью индивидуальным дизайном печатной платы и жидкостным охлаждением.

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Тактовая частота PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil в обычном режиме составляет 2510 МГц и 2680 МГц (Boost). Для разгона карты Der8auer использовал модуль EVC2SE от ElmorLabs, который обеспечивает цифровое управление напряжением.

В первом тесте использовалось стандартное повышение предельной мощности на 15W, в результате чего карта потребляла более 400W энергии и работала на частоте около 3 ГГц. С помощью упомянутого модуля EVC Der8auer смог отрегулировать напряжения на карте. Так, при напряжении в 1,045 В чип потреблял 500W, но обеспечивал немного более высокую тактовую частоту – 3050 МГц.

Наконец, Der8auer смог добиться разгона до 3,2 ГГц (3244 МГц) при потреблении в 650W. Это почти в два раза больше стандартного показателя TGP в 355W. В бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme видеокарта набрала 17 000 баллов, заняв 13-е место. В играх GPU достигал максимума на частоте около 3,4 ГГц.

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В настоящее время рекорд по самым высоким тактовым частотам удерживает GeForce RTX 4090. Её однажды удалось разогнать почти до 4 ГГц на жидкостном охлаждении.

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kilobait3
16:57
Под азотом было всегда. И ламерам не дано постичь методику разгона. Нахватаются вершков и думают что осознано делают.
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