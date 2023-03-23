Бета-тест начался со вчерашнего дня.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Valve только что сделала официальное заявление относительно предстоящего обновления для Counter-Strike: Global Offensive. Новая версия игры, получившая название Counter-Strike 2, будет построена на движке Source 2 и предложит ряд новых интересных функций.

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Одним из самых значительных изменений в Counter-Strike 2 станет внедрение мгновенных обновлений на серверах, в результате чего игровой процесс обещает быть ещё более отзывчивым, чем раньше. Valve называет эту функцию сердцем Counter-Strike 2 и обещает, что она заметно изменит ощущения от игры.

В Counter-Strike 2 также будут обновлены карты с более высокой визуальной детализацией. Valve обещает обновление всех визуальных эффектов и много чего другого.

С сегодняшнего дня компания начинает "ограниченное тестирование" Counter-Strike 2. Valve собирается вручную отбирать тех, кому будет предоставлен бесплатный доступ, опираясь на фактор доверия и учетную запись Steam. Valve также утверждает, что пул игроков ограниченного тестирования будет регулярно расширяться.

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По предварительным данным, Counter-Strike 2 выйдет на ПК этим летом.