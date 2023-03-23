Подключение происходит через разъем PCIe.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На мероприятии CES 2023 была представлена внешняя видеокарта ASUS ROG XG Mobile. Разработчики сообщают, что её можно использовать вместо видеокарты для ноутбука, если пользователей не устраивает встроенный графический чип. Хотя технические характеристики могут показаться впечатляющими, ценник полностью соответствует стоимости.

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Важно отметить, что ASUS ROG XG Mobile совместима только с ноутбуками ASUS ROG Flow. Она может похвастаться графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop, который оснащён кристаллом AD103 с 9728 ядрами CUDA, аналогично GeForce RTX 4080 настольного класса. Внешняя карта предлагает варианты TGP от 150W до 175W. Графический процессор поставляется с 16Gb памяти.

С точки зрения дизайна, ASUS ROG XG Mobile имеет два модуля: один для интегрированного адаптера мощностью 330W, а другой для GPU и ввода/вывода. Внешний ускоритель GeForce RTX 4090 охлаждается радиатором с паровой камерой и вентилятором. Из разъемов доступны: HDMI 2.1, DP 1.4, USBN 3.2 Gen 1 (Type-A + Type-C), устройство чтения карт SD и LAN 2.5G Ethernet.

Для подключения к внешней карте используется разъем PCIe Gen 4.0, обеспечивающий бескомпромиссную игровую производительность без проседов по кадрам.

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Главным недостатком данного продукта является его стоимость. Цена ASUS ROG XG RTX 4090 составляет 399 800 йен у японского ритейлера Yodobashi, что равняется $3 000.