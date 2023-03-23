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Из-за программных сбоев было потеряно 636 000 монет ETH на сумму 1,15 млрд долларов
Блокчейн Ethereum за всё время лишился около 0,5% от общего объема.
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Согласно расчетам, сделанным генеральным директором криптобиржи Crypto exchange Конором Гроганом, тысячи программных сбоев и ошибок пользователей, связанных с блокчейном Ethereum, привели к потере 636 000 монет ETH, стоимость которых составляет более 1,15 млрд долларов. Эта потеря составляет примерно 0,5% от общего объема продаж Ethereum.

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Одним из основных факторов, который поспособствовал этой потере, является сбой в работе криптовалютного кошелька Parity, который привел к блокировке 306 000 ETH ($538 млн) в 2017 году. Вторая крупная потеря – сбой смарт-контракта на бирже Quadriga в 2019 году. Результат – исчезновение 60 000 ETH ($108 млн). В отдельном инциденте пользователи Ethereum по ошибке отправили 24 000 ETH на сумму 43 миллиона долларов на адрес сжигания токенов, в результате чего монеты были навсегда заблокированы.

Реальная сумма потерянных монет, как сообщается, может быть существенно выше, чем заявленные 1,15 млрд долларов. Статистика, которую предоставил Гроган, учитывает только случаи, когда токены были безвозвратно заблокированы из-за ошибок или сбоев, тогда как были и случаи, когда пользователи просто теряли приватные ключи от своих криптокошельков.

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Потеря столь значительной суммы ETH подчёркивает важность безопасности и осторожности при работе с криптовалютами. Пользователи должны принять соответствующие меры для защиты своих кошельков и приватных ключей, чтобы избежать дальнейших проблем. Кроме того, крайне важно тщательно изучать любые смарт-контракты или коллекции NFT, прежде чем инвестировать в них, чтобы убедиться в их легитимности и безопасности.

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#ethereum #eth #криптовалютный рынок #крипотовалюта #криптовалютная биржа
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