Сколько автомобиль будет стоить в США, неизвестно.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Nissan начала приём заказов на новый GT-R 2024 года. Хотя в последней модели GT-R не так много изменений, она по-прежнему обладает всеми характеристиками впечатляющего спортивного автомобиля и, скорее всего, останется одним из самых популярных вариантов премиального сегмента.

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Ранее в этом году автопроизводитель представил GT-R 2024, который будет продаваться в Японии в различных версиях, включая Pure Edition, Black Edition, Premium Edition, Premium Edition T-Spec, Track Edition by Nismo и Track edition by Nismo T-Spec. На вершине модельного ряда находятся GT-R Nismo и GT-R Nismo Special Edition.

Цены на машины в Японии начинаются от ¥13,75 млн ($104 788) за Pure Edition и поднимаются до ¥15,35 млн ($116 982) за Black Edition. Premium Edition будет стоить ¥14,84 млн ($113 095), а Premium Edition T-Spec – ¥18,967 млн ($144 494). За версию от Nismo придётся выложить ¥21,387 млн ($162 936), а за Track Edition, разработанную Nismo T-Spec, – ¥28,65 млн ($218 341). Наконец, Nismo Special Edition будет стоить ¥29,15 млн ($222 152).

Nissan 2024 GT-R оснащён 3,8-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который генерирует 565 лошадиных сил. Модели Nismo и Nismo Special Edition отличаются усовершенствованиями, которые увеличивают мощность до 600 л.с.

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Информация о ценах на Nissan GT-R 2024 в США не раскрывается.