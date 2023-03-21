Компания Gigabyte удивила своим последним обновлением программного обеспечения Control Center, которое включает поддержку двух ещё не анонсированных видеокарт: Gigabyte GeForce RTX 4070 AERO OC 12Gb и Gigabyte GeForce RTX 4060 GAMING OC 8Gb. Этот шаг вчера вызвал новые спекуляции о грядущих картах NVIDIA.
реклама
Приложение Control Center является популярным инструментом среди пользователей Gigabyte. С последним обновлением пользователи могут настроить параметры двух не анонсированных графических процессоров, включая скорость вращения их вентиляторов, параметры разгона и светодиодную подсветку. Коды продуктов для этих GPU следующие:
- GV-N4070AERO OC-12G
- GV-N4060GAMING OC-8GD
Судя по утечке, GeForce RTX 4070 будет иметь 12Gb памяти, о чём уже давно ходят слухи. Появление моделей в Control Center можно рассматривать как негласное подтверждение некоторых слухов.
Согласно западной прессе, NVIDIA анонсирует GeForce RTX 4070 12 апреля, а запуск состоится на следующий день. Дата выхода GeForce RTX 4060 пока неизвестна, но релиз явно не заставит себя ждать.
Самые важные новости о видеокартах ожидаются в ближайшие недели: в том числе детальные характеристики и цены.