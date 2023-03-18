Над вертикальным взлётом ещё работают.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Китайская компания Guangdong Huitian Aerospace Technology на днях представила революционный прототип летающего автомобиля, который, как утверждается, является единственным в своём роде. Автомобиль создан по образцу американского Hummer с четырьмя пропеллерами, которые поднимают его с земли. Сообщается, что машина действительно способна летать, но создатели ещё могут улучшать её устойчивость и возможность полноценного вертикального взлета. Кроме того, пропеллеры во время работы издают шум, поэтому, прежде чем выпускать авто на рынок, придётся решить и эту проблему.

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Одновременно с этим компания Xiaopeng Huitian разработала двухместный летающий автомобиль под названием Luhanger X2, который уже получил лицензию на полеты от Министерства гражданской авиации Китая. С момента первого успешного публичного взлёта в июне 2021 года Luhanger X2 прошел более 3 000 испытаний, и в настоящее время проходит подготовку к массовому производству. Предполагается, что серийный выпуск Luhanger X2 начнется в 2024 году: его можно будет приобрести по весьма доступной цене.

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Максимальный взлётный вес Luhanger X2 составляет 560 кг, время полёта на одном заряде – около 35 минут, а максимальная скорость – 130 км/ч. Ожидается, что разработка летающих автомобилей произведёт революцию в транспортной отрасли.