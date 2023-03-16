Такое случается очень нечасто.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пробег автомобиля в более миллион км – очень редкое явление, но у некоторых моделей и марок шансы на достижение этого рекорда выше, чем у других. Например, отличный пример автомобиля, преодолевшего данную отметку – Honda Accord 2003 года выпуска энтузиаста Джастина Килмера. Хотя сейчас машина явно нуждается в новом двигателе, на оригинальном 3,0-литровым V6 она проехала почти 1,6 млн км (1 млн миль).

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Сам Килмер работает медицинским курьером, поэтому большую часть своего рабочего времени он проводит в дороге. С 2015 года энтузиаст, как сообщается, проезжал в среднем около 125 000 миль в год.

Несмотря на то что оригинальный двигатель Honda Accord находится на последнем издыхании (в одном цилиндре низкая компрессия), он смог дать автомобилю необходимый результат.

Стоит отметить, что большинство аксессуаров автомобиля за эти годы были заменены. Автомобиль также был немного модифицирован, чтобы сделать управление более приятным. Хотя Килмер планирует поменять двигатель в ближайшее время, он, вероятно, сохранит оригинальный в качестве напоминания о долговечности своей машины.

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В прошлом миллион миль смогли проехать следующие автомобили: Toyota Tacoma 2008 года, пикап Ford Super Duty 2013 года, Nissan Frontier 2007 года и Chevrolet Silverado 3500 2007 года с двигателем Duramax.